عبدالعزيز الفضلي



فيما تواصل وزارة التربية جهودها المكثفة استعدادا لاختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستنطلق يوم الاربعاء المقبل، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الوزارة ستقوم بالاستعانة بعدد من مدارس المرحلة المتوسطة لأداء اختبارات الطلبة، مشيرة الى انها ستخصص للتعليم الخاص والمسائي.



وأوضحت المصادر ان الهدف من ذلك هو تنفيذ تعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد وتحقيقا للاشتراطات والاحترازات الطبية، منوهة الى ان الوزارة ابلغت مديري المدارس المتوسطة بهذا الأمر لتجهيز القاعات والمسارح لاستقبال الطلبة فيها.

وعلى صعيد متصل، اعلن عدد من مدارس المرحلة الابتدائية عن توزيع الشهادات على الطلبة اعتبارا من الأحد مع ضرورة الالتزام بالكمام وإبراز تطبيق هويتي عند الحضور للمدرسة.