ثامر السليم



فارت قائمة الفكر الطلابي بانتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع جمهورية مصر العربية بعد حصولها على 1158 صوتا، فيما حصلت قائمة التجمع الطلابي على عدد أصوات 899.



هذا، وقد أعلنت الهيئة التنفيذية المشرفة عن الانتخابات انتهاء عملية فرز انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع جمهورية مصر العربية، وعليها حصلت قائمة الفكر الطلابي على 1158 صوتا، أما قائمة التجمع الطلابي فحصلت على 899 صوتا، وعليه تم إعلان فوز «قائمة الفكر الطلابي».



فيما كانت النتائج التفصيلية لقائمة الفكر الطلابي: 1- صندوق القاهرة شباب أ: 141 صوتا، 2- صندوق القاهرة شباب ب: 147 صوتا، 3- صندوق القاهرة بنات: 43 صوتا، 4- صندوق الاسكندرية شباب: 585 صوتا، 5- صندوق الاسكندرية بنات: 216 صوتا.



أما النتائج التفصيلية لقائمة التجمع الطلابي فجاءت كالتالي: 1- صندوق القاهرة شباب أ: 217 صوتا، 2- صندوق القاهرة شباب ب: 190 صوتا، 3- صندوق القاهرة بنات: 151 صوتا، 4- صندوق الاسكندرية شباب: 298 صوتا، 5- صندوق الاسكندرية بنات: 43 صوتا.