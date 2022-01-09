عبدالعزيز الفضلي



طلب قطاع التعليم العام من المناطق التعليمية حصر أعداد المصابين بفيروس كورونا من طلبة ومعلمين وإداريين وإرسال الإحصائية للقطاع. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الإحصائية الأولية لعدد المصابين والذين مازالوا في الحجر يقارب الـ1500 مصاب بين طالب ومعلم وإداري في المدارس والمناطق التعليمية وقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرة إلى أن الإحصائية تشمل أعداد الأسبوع الماضي فقط.



من جانب آخر، دعا الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد المناطق التعليمية، إلى سرعة إرسال أسماء المعلمين المرشحين للتكريم بيوم المعلم العالمي، وأشار المقصيد في كتاب وجهه الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إلى ان هناك بعض المناطق التعليمية لم ترسل أسماء المعلمين المرشحين وكذلك المدارس المتميزة.