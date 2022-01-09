تقام اليوم 9 مباريات في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، وذلك بعد تأجيل مواجهة أودينيزي مع أتالانتا بسبب فيروس «كورونا».



وستكون مواجهة المتصدر انتر ميلان محفوفة بالمخاطر عندما يستضيف لاتسيو، خصوصا أن الوصيف ميلان ينتظر سقوطه لاعتلاء الصدارة ولو مؤقتا عندما يحل ضيفا في مواجهة سهلة نسبيا أمام فينيزيا.



كما تبرز مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين يوفنتوس وروما في ظل سعيهما للوصول للمربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويسعى نابولي إلى تحقيق الانتصار على حساب سامبدوريا وذلك لتعزيز مركزه الثالث.



ويلتقي اليوم أيضا، إمبولي مع ساسولو، وتورينو مع فيورنتينا، وكالياري مع بولونيا، وجنوى مع سبيزيا، وفيرونا مع ساليرنيتانا.



إسبانيا



يسعى إشبيلية لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد عندما يواجه خيتافي الذي حقق مفاجأة بالجولة الماضية بإسقاطه المتصدر، لذلك يدرك النادي الأندلسي أن الضيف سيكون ثقيلا في المرحلة العشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وسيحاول بيتيس الثالث وأحد مفاجآت الموسم الحالي، في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو السادس.



في المقابل، يسعى فياريال إلى تعويض خروجه المبكر من مسابقة كأس إسبانيا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الرابع.



ويبحث أتتليك بلباو عن الفوز عندما يجل ضيفا على ألافيس، بينما يريد أوساسونا عبور ضيفه قادش.