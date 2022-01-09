يستأنف باريس سان جرمان متصدر الترتيب مشوار استعادة اللقب في الدوري الفرنسي لكرة القدم من ليل، عندما يحل ضيفا على ليون المتعثر ضمن المرحلة العشرين بعد نهاية العطلة الشتوية. وبينما يضع سان جرمان تركيزه في الفترة المقبلة على الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد ضمن الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، لايزال مستقبل النجم كيليان مبابي يثير ضجة كبيرة وسط استمرار الحديث عن إمكانية رحيله عن «بارك دي برينس».



ويدخل سان جرمان اللقاء عقب إصابة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بكوفيد-19، قبل ان يتعافى منها ويلتحق بالفريق قادما من الأرجنتين، بينما يستمر النجم الآخر البرازيلي نيمار بعملية إعادة التأهيل من إصابته في البرازيل.



ويلتقي اليوم كليرمون فوت مع ريمس، ونانت مع موناكو.



وانفرد مرسيليا بالمركز الثاني بفوزه على مضيفه بوردو 1-0 في افتتاح المرحلة. ويدين مرسيليا بفوزه على أرض مضيفه منذ 44 عاما، إلى مهاجمه الدولي التركي دجنغيز أوندر المعار من نادي روما والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37.



ورفع مرسيليا رصيده الى 36 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ليون، وبفارق 10 نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر وثلاث نقاط أمام شريكه السابق نيس الذي يحل ضيفا على بريست اليوم أيضا.