لم يتأثر فريق مان سيتي بغياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا و7 من لاعبيه جراء فيروس كورونا، ليحقق فوزا سهلا 4-1 على سويندون من الدرجة الثانية، ويعبر إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم. وتولى الإسباني رودولفو بوريل الإشراف على سيتي في غياب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو من بين 14 موظفا في الفريق طالهم تفشي كوفيد-19. وسجل رباعية سيتي البرتغالي برناردو سيلفا (14)، البرازيلي غابرييل جيزوس (28)، الألماني إيلكاي غوندوغان (59)، وكول بالمر (82)، فيما أحرز هاري ماكيردي هدف سويندون الوحيد (78). وأهدر جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما سدد كرة أرضية تألق الحارس لويس وارد في صدها.



ويلتقي اليوم في الدور الثالث ليفربول مع شروسيري تاون، ويواجه أرسنال نظيره نوتنغهام، فيما يلتقي توتنهام مع موركامب، ويتواجه ليدز مع وست هام، ويسعى ولفرهامبتون لعبور شيفيلد يونايتد.