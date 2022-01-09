حصر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا بين الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والپولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسب ما أعلنته الهيئة الدولية. وتوج نجم بايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي بالجائزة العام قبل الماضي أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي، لكنه احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» خلف «البرغوث» الأرجنتيني الذي توج بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي).



ونال ميسي جائزة «فيفا» ست مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وحل وصيفا ست مرات أيضا أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وثالثا العام قبل الماضي.



وحل مهاجم ليفربول صلاح ثالثا في جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي عام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش ورونالدو، علما أنه حل سابعا في جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول العام الماضي بعدما كان سادسا عام 2018 وخامسا عام 2019. وسيقام حفل توزيع الجوائز عن بُعد من مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ في 17 الجاري.



ولدى السيدات، انحصرت المنافسة بين لاعبتي برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس وجينيفر هيرموسو ومهاجمة تشلسي الأسترالية سامامثا ماي كير. وكان الثلاثي أيضا من بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول والتي توجت بها بوتياس. وستخلف الفائزة الإنجليزية لوسي برونز التي حصلت على جائزة 2020.



ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس مرمى من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربوها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.



وأغلق باب التصويت في العاشر من ديسمبر الماضي.



ويتنافس الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) والإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان) والسنغالي إدوار مندي (تشلسي) على جائزة أفضل حارس مرمى، والإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب بلاده) والألماني توماس توخل (تشلسي) والإسباني بيب غوارديولا (مان سيتي) على جائزة أفضل مدرب.



ولدى السيدات، انحصرت المنافســــة بين الإسباني لويس كورتيس الذي قاد فريقه برشلونة إلى الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي، والإنجليزية إيما هايز التي قادت تشلسي إلى وصافة دوري الأبطال، والهولندية سارينا فيغمان الدولية السابقة ومدربة منتخب بلادها حتى الصيف الماضي حيث تم تعيينها في سبتمبر الماضي على رأس الادارة الفنية للمنتخب الانجليزي خلفا للدولي فيل نيفيل.