استغل بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مضيفه بايرن ميونيخ المثقل بالغيابات جراء جائحة كورونا، وأسقطه 2-1 على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل عبر هدافه الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (18)، لكن الضيوف ردوا بهدفين لفلوريان نوهاوس (27) والنمساوي ستيفان لاينر (31).



وهي الخسارة الثالثة لبايرن ميونيخ هذا الموسم فتجمد رصيده عند 43 نقطة في الصدارة، فيما خطف مونشنغلادباخ النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.



وكان بايرن يمني النفس بالثأر من ضيفه الذي أرغمه على التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في أغسطس الماضي، قبل أن يلحق به خسارة مذلة في مسابقة الكأس في أكتوبر الماضي بخماسية نظيفة. لكن الفريق البافاري خاض مباراته مثقلا بالغيابات بسبب فيروس كورونا، بعدما حامت شكوك حيال إمكانية إلغائها.



ويعاني بايرن من تسعة غيابات في صفوفه بسبب «كوفيد-19» في مقدمتها قائده حارس المرمى العملاق مانويل نوير، فضلا عن غيابات متعددة لإصابات بدنية، فاضطر مدربه يوليان ناغلسمان الى استدعاء لاعبين تقل أعمارهم عن الـ 16 عاما لإكمال التشكيلة. وتختتم المرحلة بمواجهتي هرتا برلين مع كولن، وبوخوم مع فولفسبورغ.