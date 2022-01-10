حنان عبدالمعبود



علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أنه ضمن الاجراءات المشددة التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، أوصت وزارة الصحة المستشفيات بالعمل ضمن بروتوكول لمنع العدوى خاصة في حال ظهور حالات ايجابية في الاجنحة سواء بين المرضى او أفراد الطاقم الطبي، حيث يتم ابلاغ الصحة الوقائية فورا وعلى مدار الساعة من خلال التواصل مع الطبيب المختص.

وأضافت المصادر انه في حال وجود توصية من قبل الصحة الوقائية بعمل مسحات لبعض المخالطين او عمل مسح وبائي للجناح يتم تطبيق بعض الاجراءات حال ظهور نتيجة المسحة ان كانت ايجابية للمخالط فيتم عزله كحالة ايجابية طبقا للإجراءات المتبعة، اما اذا كانت نتيجة المسحة سلبية للمخالط وليست لديه اعراض يلتزم بالاستمرار بالدوام مع كامل الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية على ان يتم عمل مسحتين أخريين واحدة باليوم الثالث وأخرى باليوم الخامس.

كما أشارت المصادر إلى أنه في حال ظهور نتيجة المسحة للمخالط سلبية مع وجود اعراض يتم عزله مع التقييم والمتابعة، على ان يلتزم بعمل مسحة باليوم الثالث، واذا جاءت سلبية مع زوال الاعراض يداوم ويلتزم بالإجراءات الوقائية، وكذلك عمل مسحة اخرى باليوم الخامس، مشيرة الى انه لن يسمح لأي مخالط من افراد الطاقم الطبي بعمل مسحة من تلقاء نفسه، ويتم تحديد موعد المسحة فقط من قبل الصحة الوقائية بعد تصنيف المخالطة وإبلاغ عيادة المسحات بالاسماء.



وذكرت المصادر انه في حال وضع الجناح تحت العزل والحجر سيكون لمدة اسبوع واحد فقط، ويتم عمل المسحات فقط للمرضى، اما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالحجر بالنسبة للعاملين من الطواقم الطبية ستكون من خلال الصحة الوقائية بالمستشفي.



من جهة أخرى، اكد مصدر صحي ان الوزارة نبهت على جميع العاملين من الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المستشفيات بالالتزام بالإجراءات الصحية من تطهير الايدي باستمرار والتباعد الاجتماعي وارتداء ملابس الوقاية الشخصية وفقا لبروتوكول منع العدوى حسب موقع العمل وما تقتضيه طبيعة النشاط من اجل الحفاظ على الامن الصحي على النحو التالي:



التزام جميع مقدمي الرعاية الصحية (اطباء، تمريض، فنيين، عمال نظافة) بالكمام وحامي العين (واقي الوجه او النظارات)، وفي حال التعامل المباشر مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية او مرضى عزل بالتلامس contact isolation تتم اضافة لبس المريول والقفازات والتخلص منهما قبل الخروج من الغرفة، في حال وضع جناح تحت الحجر والعزل يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإضافة لبس المريول والقفازات عند التعامل المباشر مع المريض والتخلص منهما فور الخروج من غرفة المريض.