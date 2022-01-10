متابعة حثيثة للحالات داخل المستشفيات والزيادة السريرية ضمن قدرة المنظومة الصحية

أخذ الجرعة التعزيزية ومداومة تغطية الأنف والفم والالتزام بالإرشادات الصحية في التجمعات

على القادمين إلى البلاد الالتزام بمدة وضوابط الحجر الصحي وتجنب مخالطة الآخرين

14 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.. و9.1% نسبة الإصابة إلى عدد المسحات



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



في إطار تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد، أوضحت وزارة الصحة أنه ما زالت حالات الإصابة اليومية في البلاد تسجل أرقاما غير مسبوقة.



وأكدت أن هناك متابعة حثيثة من قبل الفرق الفنية للحالات داخل المستشفيات، ولأجنحة وعناية كوفيد-19، وللبروتوكولات الوقائية والعلاجية المتبعة في المؤسسات الصحية، وأن الزيادة السريرية ضمن نطاق قدرة المنظومة الصحية.



وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين الكرام إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم، وأخذ الجرعة التعزيزية، والالتزام بمداومة تغطية الأنف والفم، والالتزام بالارشادات الصحية في مواطن التجمعات.



كما أهابت الوزارة بجموع أفراد المجتمع إلى ضرورة اقتصار السفر على حالات الضرورة، والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالمدة المقررة للحجر الصحي، والالتزام بضوابطه وعدم مخالطة الآخرين.



كما جددت الوزارة الدعوة إلى عدم مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراض مرضية لاسيما التنفسية مثل (سيلان الأنف ـ العطاس ـ السعال «الكحة» ـ احتقان الحلق) أو في حال الشعور بإعياء أو صداع أو حمى، مؤكدة أننا جميعا أمام مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع سنعبر هذه المرحلة بأفضل النتائج بمشيئة الله.



هذا، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 433919.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 388 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413697، مضيفا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.3%.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2471 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 14 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 17751، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 115.



وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32973 ليصبح مجموع الفحوصات 6199651، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9.1%.



هذا، وواصلت مراكز التطعيم استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة «التعزيزية» وجرعات التطعيم الأولى والثانية لمن لم يأخذهما. ووصل عدد من تلقى الجرعة «التعزيزية» ما يقارب 530 ألف شخص، بينما وصل عدد من تلقى جرعتين 3228399 شخصا بنسبة 82.32%، أما من تلقى جرعة واحدة فقد بلغ عددهم 3344173 بنسبة 85.27%