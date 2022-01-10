حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح أن سرطان الغدة الدرقية يصيب النساء بالدرجة الأولى أكثر من الرجال، لافتا الى أنه مرض قابل للشفاء بنسبة ترتفع إلى أكثر من 90% وفي حال الاكتشاف المبكر فإن معدل البقاء على الحياة يصل إلى 99.5%.



وقال الصالح في كلمة له بمناسبة تدشين حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية: إن حملة «كان» تنظم شهرا توعويا بهذه المناسبة في يناير 2022 تحت شعار «الوقاية.. حياة»، لافتا إلى أن استراتيجية «كان» تشمل تغير المبادرات كل عام وفقا لما يراه القائمون على الحملة كأولوية يجب العمل عليها.



وأضاف أنه حسب آخر إحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان في العام 2016 فإن سرطان الغدة الدرقية يأتي بالمركز الثاني بعد سرطان الثدي بالنسبة للسيدات، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تشخصيها 2873 مريضا، بعدد 1432 من الكويتيين وعدد 1441 لغير الكويتيين منهم 231 تم تشخيصهم بسرطان الغدة الدرقية، وقد بلغ عدد الحالات لدى النساء الكويتيات 100 حالة، وبلغ لغير الكويتيات 72 حالة، أما بالنسبة للرجال فقد بلغت حالات الإصابة لدى الرجال الكويتيين 23 حالة ولغير الكويتيين 36 حالة.



وأوضح الصالح أن معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية آخذة في الازدياد، ويعتقد الأطباء أن ذلك بسبب التقنيات الحديثة التي سمحت لهم بالعثور على السرطانات الصغيرة في الغدة الدرقية، والتي لم يكن بمقدورهم اكتشافها في الماضي.



بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية بحملة «كان» ومسؤول الشهر التوعوي لسرطان الغدة الدرقية د. إيمان الشمري إن الحملة تحتفل سنويا بسرطانات الرأس والرقبة، وهذا العام تم اختيار سرطان الغدة الدرقية محورا للحملة، وذلك لعدة أسباب أولها، أن هذا النوع من سرطانات الرأس والرقبة أكثر شيوعا، حيث يحتل المركز الثاني بين السيدات ويتراوح ما بين المركزين الخامس والسادس للرجال، وإجمالا يحتل المركز الثالث بين السرطانات الأكثر شيوعا لكلى الجنسين.



وطمأنت الشمري بأن سرطان الغدة الدرقية بالرغم من أنه من السرطانات الأكثر شيوعا، إلا أنه أيضا الأكثر شفاء والأقل انتشارا في الجسم، ولا يحتاج إلى العلاجات التقليدية مثل الكيماوي والإشعاعي، بل يتم علاجه باليود المشع، وهو علاج خفيف لا يسبب تساقط شعر أو مضاعفات العلاج المتعارف عليها.



وذكرت أن عدد الإصابات السرطانية بحسب آخر إحصائية لسجل السرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان عام 2017 تشير إلى إصابة 2780 حالة بأمراض سرطانية مختلفة من بينهم 224 حالة إصابة بسرطان الغدة الدرقية.

وأشارت إلى أن شعار الحملة هذا العام هو «الوقاية حياة» ويهدف إلى مخاطبة فئتين من المجتمع الكويتي، هما الجمهور والأطباء والفنيين.



وأضافت أن مشاكل واضطرابات الغدة الدرقية تزيد مع التقدم في العمر، خاصة لدى السيدات إذ إن 70% من النساء بعد سن الخمسين لديهن مشاكل في الغدة الدرقية.