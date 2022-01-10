عبدالكريم العبدالله



أكد استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم أن الصورة «غامضة» ولم تتضح حتى الآن فيما يخص فيروس «دلتا كرون» الذي تم اكتشافه في قبرص، وهي الدولة الوحيدة التي اكتشف بها، مشيرا إلى أن علماء الفيروسات أجمعوا على أن «أوميكرون» هو المتحور السائد، والذي سيسود في العالم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة «دلتا كرون» ستبقى في مجال البحث، ولا يمكن بناء أي تصورات لأهميتها وخطورتها.

وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن المصابين بـ «دلتا كرون» في قبرص حالات مستقرة، ولا توجد لديهم أعراض طبية جديدة أو مثيرة للقلق.



الكوادر الصحية



في سياق آخر، حذر د.السالم من انتشار الإصابات بـ «كوفيد-19» و«أوميكرون» بين الكوادر الصحية في المرافق الصحية في البلاد، كما هو الحال في بريطانيا والذي أدى إلى انخفاض عدد العاملين منهم في المستشفيات البريطانية نظرا لحجرهم منزليا حسب البروتوكولات المتبعة، علما أن هذا الانخفاض أدى إلى ازدياد الضغط على الخدمات الصحية في بريطانيا.



أزمة



وتوقع د.السالم انتشار الإصابات بين الكوادر الصحية العاملة في الكويت خلال الأسبوعين المقبلين في حال لم يتم الالتزام بالاحتياطات الواجبة لتقليل الاصابات، مجددا تحذيره الأطباء وجميع الكوادر الصحية لحماية أنفسهم من الإصابات من «كوفيد-19» و«أوميكرون» لكي لا يتم عزلهم منزليا ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، والذي قد يعرض القطاع الصحي في الكويت إلى أزمة، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن لتجنب الوقوع في نفس المشكلة كما حدث في بريطانيا.