حنان عبدالمعبود



كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري البروفيسور فهد الملا عن أن المتحور الجديد الناتج عن الاندماج بين المتحورين «دلتا» و«أوميكرون» والذي أطلق عليه «دلتا كرون» قد يكون خطيرا.

وبين أن الاندماج بين الفيروس ومتحوراته يحدث أحيانا، وقد يكون الاندماج بين اثنين وثلاثة وأربعة أنواع، وكلما كان الاندماج أكثر كان الفيروس أقوى وتأثيره أصعب على المصابين.



وأشار البروفيسور الملا في تصريح خاص لـ«الأنباء» الى أنه بعد ان تم الإعلان عن حالة إصابة في قبرص لشخص يحمل فيروس دمج فيه فيروسا دلتا وأوميكرون وأطلق عليه دلتاكرون، لافتا الى ان المعلومات المتاحة عن المتحور المركب مازلت في بدايتها، ولكن الموثق فعليا هو أن هذا الفيروس يتحور بسرعة كبيرة لا توجد في الفيروسات الأخرى وهو الاندماج بين الفيروسات الأخرى من كورونا.



وأوضح أن كل ما يحدث من تحورات حالية للفيروس قاموا بنشره منذ عام في بحث بمجلة علمية عالمية أشاروا خلاله الى ان كورونا فيروس تكمن خطورته في كونه قادرا على الاندماج في متحورات أخرى.