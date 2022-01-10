الدوحة - فريد عبدالباقي



أصبح المحترف المالي لنادي الوكرة القطري عثمان كوليبالي (32 عاما) مهددا بالاعتزال، بعد أن تعرض لأزمة قلبية في لقاء فريقه أمام الريان امس الأول في ختام مباريات الجولة الـ 13 من الدوري القطري، ما أدى لإلغاء اللقاء، حيث عاش جميع متابعي المباراة حالة من القلق الشديد بعد السقوط المفاجئ لكوليبالي في مشهد أعاد إلى الأذهان الواقعة الشهيرة التي وقعت قبل عدة أشهر للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة فنلندا بيورو 2020، وأيضا تعرض المهاجم الأرجنتيني لبرشلونة سيرجيو أغويرو لأزمة صحية خلال لقاء برشلونة وألافيس، حيث كان اللاعب يعاني من آلام في الصدر، ليجبر لاحقا على اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.



وأكدت المؤسسة أن المباراة ستقام في الـ5:30 مساء اليوم على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة لتبدأ بنفس النتيجة التي توقفت عندها في الدقيقة 42 وكان الريان متقدما بهدف دون رد سجله الإيراني شجاع زادة في الدقيقة 19.



وفي مباراة أخرى، عزز الدحيل وصافته للدوري القطري بفوزه على العربي 2-0 رافعا رصيده إلى 29 نقطة فيما توقف رصيد العربي عند 20 نقطة بالمركز الرابع، كما أوقف الخور سلسلة انتصارات أم صلال بعد أن خطف تعادلا إيجابيا 1-1.