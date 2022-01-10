بيروت ـ ناجي شربل



نفذ نادي النجمة وعده بعدم الحضور الى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية السبت لخوض مباراته المقررة أمام العهد المتصدر على خلفية الاعتراض على قرارات تحكيمية طالت الفريق مؤخرا.



ويتوقع أن يبلغ التصعيد مدى آخر بين النجمة والاتحاد اللبناني لكرة القدم، في حال تطبيق الأخير لوائحه بشطب 6 نقاط من رصيد «النبيذي» والمضي في الإجراءات العقابية.



ولفت دخول وزير الداخلية بسام مولوي على خط الأزمة، بإيعازه إلى قوى الأمن الداخلي منع إجراء المباراة منعا لتهديد السلم الأهلي، إلا أن لاعبي العهد أصروا على الدخول إلى أرض الملعب مع طاقم الحكام لتثبيت حضورهم وتغييب لاعبي النجمة. إلى ذلك، تعرض شباب الساحل الوصيف لخسارته الثانية هذا الموسم أمام ضيفه التضامن صور 1-2، ورفع التضامن رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس، وبقي الساحل ثانيا بـ17 نقطة، كما صعد البرج إلى المركز الثالث مؤقتا بتغلبه على مضيفه الإخاء الأهلي عاليه 2-1 رافعا رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الإخاء الأهلي عاليه عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.



من جهة اخرى، تردد أن إدارة الأنصار قد توصلت الى اتفاق نهائي مع المدرب الأردني عبدالله أبو زمع ليشرف على القيادة الفنية للفريق على أن يساعده مواطنه أمجد الطاهر. ومن المتوقع أن يصل أبو زمع والطاهر إلى بيروت اليوم الثلاثاء لتوقيع العقد والبدء في عملهما على الفور.