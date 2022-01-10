تسلم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، أمس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.



وأكد الخطيب في تصريحات لقناة «أبوظبي» التلفزيونية عقب تسلمه الجائزة أن مصلحة منتخب بلاده تأتي في المقام الأول، موضحا في الوقت ذاته أن فريقه يواجه صعوبة نظرا لتعارض كأس الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية، موضحا ان هناك مشكلة في تعارض مواعيد بطولة أمم أفريقيا مع كأس العالم للأندية ولكن مصلحة مصر تأتي في المقام الأول.



وأضاف: «الصعوبة ليست في تعارض المواعيد ولكن في أشياء كثيرة من بينها أن المدير الفني بيتسو موسيماني لا يستطيع تطبيق فكره الفني والتكتيكي مع اللاعبين الذين سيخوض بهم غمار مونديال العالم للأندية، نظرا لتواجد هؤلاء اللاعبين مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا»، لافتا إلى ان هناك محادثات تهدف لتمديد بقاء موسيماني.



وقال أبوعبلة إن نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.



إلى ذلك، أعلن طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أحمد أبوعبلة إيجابية المسحة الطبية التي أجراها 5 من لاعبي الفريق أول من أمس هم: ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر. وأوضح أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، وتتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.