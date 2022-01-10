القاهرة - سامي عبدالفتاحتواصل الأجهزة الفنية لفرق الدوري المصري الممتاز استعدادها لانطلاق بطولة رابطة الأندية في نسختها الأولى بعد غد الأربعاء، حيث قسمت فرق الدوري على 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى المصري وبيراميدز والاتحاد والمقاصة وايسترن كومباني وفيوتشر، والثانية: الأهلي والإسماعيلي والمقاولون وسموحة والبنك الأهلي والجونة، والثالثة: الزمالك والمحلة وانبي والطلائع وسيراميكا وفاركو.وستكون البداية بعد غد، بلقاء المصري مع المقاصة واسترن كومباني مع فيوتشر، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري (المجموعة الأولى)، فيما يلعب الخميس الأهلي مع الجونة، المقاولون مع البنك الأهلي وسموحة مع الإسماعيلي (المجموعة الثانية)، على ان تستكمل الجولة الأولى الجمعة بمباريات الزمالك مع إنبي، والطلائع مع المحلة وسيراميكا مع فاركو.إلى ذلك، ومع دخول الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي، أعلن لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا»، اقترابه من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية، كاشفا عن مفاوضات متقدمة لإعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي، موضحا أنه لم يكن يرغب في الرحيل، لكنه سيضطر لهذه الخطوة.وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يرحل عن الأهلي، مؤكدا أنه يفعل ما عليه داخل الملعب، ويحترم رؤية المدرب بيتسو موسيماني، ولا توجد أي مشاكل بينهما، لكن من الصعب على لاعب يشارك باستمرار ويسهم في تحقيق الانتصارات أن يجلس بديلا، ويصبح بلا دور.