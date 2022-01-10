توج فريق المملكة بلقب النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات بعد تغلبه على منافسه التحدي 7-0 في المباراة النهائية التي اقيمت مساء السبت.



وتقمصت حصة العيسى دور البطولة في فريق المملكة بتسجيلها 5 أهداف لتحصل على لقب هداف البطولة بجانب جائزة مالية بقيمة 10 آلاف ريال، متفوقة على زميلتها التونسية سامية العوني التي أحرزت 4 أهداف في البطولة.



وأقيمت البطولة بمشاركة 16 فريقا بنظام الدوري ذهابا وإيابا واحتضنتها 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، بمشاركة 6 فرق من الرياض وجدة وأربعة فرق من الدمام.



وصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية، قبل تتويج المملكة باللقب.



وحصد فريق المملكة جائزة ثالثة بحصول سامية خالد على جائزة أفضل حارس مرمى بعد أن اهتزت شباكها مرتين فقط، وأحرزت البندري هوساوي جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب اليمامة على نسور جدة بثلاثة أهداف نظيفة.