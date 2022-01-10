كشف تقرير لإحدى شركات الاستشارات، عن وصول القيمة الإجمالية لجرائم العملات الرقمية في العالم خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 14 مليار دولار تقريبا، بما يمثل أقل من 1% من إجمالي حجم تعاملات العملات الرقمية المشفرة خلال العام نفسه.



وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «تشين أنلاسيز» تحت عنوان «تقرير جرائم العملات الرقمية 2022» فإن إجمالي حجم التعاملات بالعملات الرقمية في العالم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 500% مقارنة بالعام السابق إلى 15.8 تريليون دولار.

في المقابل، فإن 0.15% من هذه التعاملات تمت لأغراض غير مشروعة.

من ناحيته، يقول كيم جراور رئيس إدارة الأبحاث في «تشين أنالاسيز»، إن قيمة جرائم العملات الرقمية وصلت إلى مستوى قياسي من الناحية المطلقة، لكن نسبتها إلى إجمالي حجم تعاملات هذه العملات في العام الماضي تراجعت إلى أقل مستوى لها على الإطلاق.