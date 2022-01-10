لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أثر ثلاثة آخرين عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل على ما أفاد رجال الإطفاء.



وقال بيدرو ايهارا، المتحدث باسم رجال الإطفاء في ميناس جيرايس، «في هذه المرحلة هناك سبعة قتلى وثلاثة مفقودين». وعند منتصف النهار، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب سياحية تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.



وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.



في لقطات أخرى، قبيل وقوع المأساة مباشرة، يظهر أشخاص يحذرون من أن «الكثير من الحجارة تتساقط» ويدعون ركاب القوارب إلى الابتعاد عن الجدار الصخري.



وعزا رجال الإطفاء هذه الواقعة إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة بجنوب شرق البرازيل.