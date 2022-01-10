اشتكت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من «التمييز» بينها وبين المطرب القطري فهد الكبيسي فيما يتعلق بإجراءات الحجر الصحي لدى قدومهما إلى الكويت.



وقالت أحلام في مقطع فيديو، إنها وصلت إلى الكويت في نفس اليوم مع الكبيسي إلا أنها ظلت في الفندق الذي نزلت به 3 أيام، فيما خرج فهد من الفندق للغناء بمكان آخر في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون بالحجر.



ولم يتم إصدار أي تعليق من أي جهة رسمية على تصريحات الفنانة أحلام وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.



وتعليقا على المقطع المصور، انبرى عدد كبير من مستخدمي «تويتر» للتفاعل مع التغريدة، بين مؤيد لـ «أم فاهد» ومؤكد على أهمية احترام القانون، فيما قال الإعلامي مع حمد قلم (حمد العلي) إن كلا من أحلام وفهد الكبيسي لا يعتبران ضيفين بل هما من أهل الدار، مطالبا بتوضيح ما إذا كانت إجراءات الحجر تطبق على كل ضيوف الكويت أم لا.