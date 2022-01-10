نشر قصر كنسينغتون البريطاني السبت ثلاث صور جديدة لدوقة كامبريدج الاميرة كيت بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، موضحا أنها التقطت في نوفمبر الماضي في حدائق كيو بغرب لندن.



وسيتم عرض الصور التي التقطها مصور الأزياء الإيطالي المخضرم باولو روفرسي خلال جولة في جميع أنحاء بريطانيا هذا العام قبل إضافتها إلى المجموعة الدائمة لمعرض الصور الوطني الذي ترعاه الأميرة كيت.

وتُظهر إحدى الصور الأميرة كيت وهي تنظر جانبا، مرتدية ثوبا أبيض مشابها لفستان الزفاف، ويظهر في الصورة بشكل بارز خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت الذي كانت تضعه الأميرة ديانا والدة الأمير وليام في اصبعها، فيما تظهر أخرى الجزء العلوي من الأميرة وهي تطالع الكاميرا بابتسامة.



وتُظهر الصورة الوحيدة الملونة بين الصور الثلاث الأميرة كيت ترتدي ثوبا أحمر وهي تنظر نحو الكاميرا بابتسامة عريضة.



ووصف مصور المشاهير باولو روفرسي، المشهور بالعمل مع مشاهير مثل عارضتي الازياء ناعوي كامبل وكيت موس، تصوير الدوقة «بلحظة السعادة الخالصة». وقال إن لديها «طاقة إيجابية» بحيث تستطيع أن «تجلب الأمل للعالم بأكمله».



وتشير استطلاعات للرأي إلى أن ملك وملكة بريطانيا في المستقبل واللذين لديهما ثلاثة أطفال أصبحا الآن أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية بعد الملكة البالغة من العمر 95 عاما.



ووفق تقارير إعلامية احتفلت الأميرة كيت بعيد ميلادها أمس الأحد على نطاق خاص مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط في منزل الأسرة في نورفولك في انجلترا بسبب الموجة الحالية من كوفيد-19.