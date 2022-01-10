أعلن القصر الملكي السويدي أن ولية العهد الأميرة فيكتوريا التي كانت قد أصيبت بـ«كوفيد-19» في مارس 2021 ثبتت إصابتها بالفيروس مرة جديدة السبت.



وقال القصر في بيان، إن «ولية العهد المطعمة بشكل كامل تعاني أعراض انفلونزا لكنها في حالة جيدة»، مشددا على أنها وعائلتها في الحجر الصحي بالمنزل.



وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تصاب فيها الأميرة فيكتوريا (45 عاما) بـ «كوفيد-19».



وفي مارس 2021 أصيب أيضا زوجها الأمير دانيال بكوفيد، من دون ان تعلن السبت إصابته للمرة الثانية.



وثبتت الإثنين الماضي إصابة والدها الملك كارل السادس عشر غوستاف (75 عاما) ووالدتها الملكة سيلفيا (78 عاما) بـ «كوفيد-19»، علما أنهما تلقيا ثلاث جرعات من اللقاح.