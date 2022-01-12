واصل قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات ملاحقة تجار المواد المخدرة بأنواعها وبعد ساعات من احباط ضخ 53 كيلو من مادة الحشيش الى داخل البلاد وضبط وافد ايراني، استطاع رجال مكافحة المخدرات إحالة قضيتين إلى النيابة العامة وإحباط ضخ 6 كيلو من مادتي الحشيش والشبو الى داخل البلاد وأحيل على ذمة القضيتين شخصان شقيقان من غير محددي الجنسية ووافد أردني.



وفي التفاصيل أن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن اتجار «بدون» في المواد المخدرة وعليه تم استدراجه الى بيع كمية من المخدرات وجرى التواصل مع النيابة العامة ولدى وصول المتهم إلى حيث اتمام الصفقة في منطقة تيماء تم ضبطه وكان برفقة شقيقه واعترفا بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 3 كيلو من مادة الحشيش داخل سكنهما في منطقة تيماء ايضا وفي القضية الثانية وصلت معلومات عن اتجار أردني في مخدر الشبو ليتم استدراجه الى بيع كمية من المخدر في منطقة حولي ليتم ضبطه بعد استصدار إذن نيابي خلال بيعه كمية من المخدر والانتقال الى مسكنه في حولي عثر بداخله على 3 كيلو من مخدر الشبو.