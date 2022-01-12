سعود عبدالعزيز



وجّه وكيل نيابة الأحمدي بإحالة جثة وافد فلبيني الى الطب الشرعي وسط اشتباه في قتله، كما تم تكليف مباحث الأحمدي بإجراء التحريات، ومن المقرر ان يقف الطب الشرعي على ملابسات الوفاة، من خلال رفع الآثار من على سكين وجدت داخل مركبة الوافد.

وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» رغم ان المؤشرات يرجح أن الواقعة هي جريمة قتل إلا ان احتمالية إقدام الوافد على الانتحار طعنا قائمة ولكن بنسبة بسيطة.



وسجلت القضية بعنوان وفاة بشبهة جنائية لحين انتهاء الطب الشرعي من تقريره، وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت صباح أمس بلاغا بوجود جريمة قتل في منطقة الأحمدي وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة المبلّغ وهو وافد مصري وأرشد رجال الأمن على المركبة التي بداخلها جثة الفلبيني وتبين لرجال الأمن ان الفلبيني من مواليد 1964، وهناك آثار دماء على وجهه وهناك سكين ملطخة بالدماء داخل السيارة.