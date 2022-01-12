أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء أنور البرجس، عن وقف استقبال المراجعين في الفترة المسائية، وذلك تنفيذا لقرارات وتعليمات مجلس الوزارء وحتى إشعار آخر.



من جهة أخرى، كرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي رقيب أول عبدالله الشمري من (إدارة جوازات مطار الكويت- القادمون) لجهوده وتمكنه من ضبط شخص غير كويتي( بدون) قادم إلى البلاد بجواز سفر كويتي مزور، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

كما كرم وكيل عريف جاسم دشتي من منتسبي الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية ـ إدارة منفذ النويصيب، وذلك لتمكنه من ضبط عدد من الأشخاص بعد محاولتهم الهرب عبر منفذ النويصيب بطريقة غير مشروعة وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشاد اللواء العوضي بما يقوم به رجال أمن المنافذ من جهود متميزة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مشيدا بتنفيذهم المهام والواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.