عبدالله قنيص



وجه محقق مخفر شرطة مخفر ميناء عبدالله بتعميم أوصاف مركبة يابانية موديل 2016 على عموم الدوريات عقب تسجيل قضية سرقة.



وكان وافد أميركي أبلغ عن أن مركبته تركها في «مصافط» معسكر عريفجان وتوجه الى داخل المعسكر حيث يعمل، وحينما انتهى من عمله وتوجه الى المركبة لم يجدها. وزود المبلغ رجال الأمن بأوصاف المركبة كاملة ورقم لوحتها.



من جهة اخرى، تقدم وافد مصري ببلاغ إلى مخفر شرطة الشويخ وأبلغ عن قيام مجهول بكسر زجاج مركبته وسرقة ٢٠٠٠ دينار كان قد سحبها من أحد البنوك وتوجه بها إلى السوق، إلا أن الجاني على ما يبدو وبحسب مصدر أمني كان يتتبعه على الأرجح وسرق المظروف وبداخله المال وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.