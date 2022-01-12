أمير زكي



تمكن رجال امن مخفر شرطة الدسمة من ضبط وافد عربي قام بالتهجم على عيادة طبية في منطقة بنيد القار واحدث بها تلفيات شديدة، كما ضرب حارس أمن بجسم صلب استدعى اجراء عملية صغرى و7 غرز، كما ضرب ممرضتين هندية وفلسطينية وهدد الأخيرة بـ «والله لاربيكي والله لاذبحك».

هذا، وأمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية إتلاف عمدي لعيادة طبية واعتداء بالضرب وتهديد وبتصنيف جنايات.

وفي التفاصيل: أبلغ طبيب كويتي عمليات وزارة الداخلية عن فلسطيني من مواليد 1989 قام بالتهجم على العيادة واتلاف محتوياتها والاعتداء بالضرب على ممرضة فلسطينية من مواليد 1993 وقام بتهديدها بالقتل بأن قال لها «والله لأربيكي والله أذبحك»، واعتدى على حارس امن وضربه على رأسه بجسم صلب واحدث به اصابة في الرأس استدعت 7 غرز واعتدى بالضرب على ممرضة هندية. وعلى الفور انتقلت دورية وضبطت المتهم وتبين من التحقيقات الأولية وجود علاقة قرابة بين المتهم والممرضة الفلسطينية.