بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، سائلا الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.