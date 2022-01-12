أسامة دياب



أكد عميـــد السلك الديبـلوماسي سفيـــــر طاجيكستان لدى البلاد زبيدالله زوبيدوف، أن إعفاء الكويتيين من تأشيرات الدخول لبلاده دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الجاري، حيث يمكن للسائح الكويتي المكوث في طاجيكستان لمدة شهر واحد كما يحصل أي مقيم بالكويت على التأشيرة لدى وصوله في المطار أو «أونلاين».

ودعا زوبيدوف خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة أول من أمس، السائحين الكويتيين للتوجه الى بلاده لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمناظر الخلابة، مطمئنا الجميع بأن الوضع الصحي مستقر ولا يستدعي القلق ولا يشترط على القادمين سوى فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول، مرحبا بالمستثمرين للاستفادة من الفرص في بلاده والتي تشمل قطاعات عدة منها الزراعة وصناعة الألمنيوم والمياه والطاقة الكهرومائية وغيرها من المجالات التي تدر أرباحا، لافتا الى أن بلاده بصدد إصدار تشريعات جديدة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين وحماية رؤوس الأموال والتمتع بإعفاءات من الضرائب لمدة 5 سنوات، إضافة الى تيسير دخول وخروج أموال المستثمرين دون عقبات.



وفي إطار العلاقات بين الكويت وطاجيكستان، أكد أنها جيدة على المستوى السياسي، مستدركا «وإن كنت غير راض على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث إنه أقل من مستوى الطموح وسنعمل خلال الفترة المقبلة وبعد انقشاع جائحة كورونا وتيسير رحلات مباشرة بين البلدين أول مايو، على زيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي»، لافتا إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية بموجب قروض ميسرة لإقامة مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع بعض الصناديق الخليجية الأخرى، مثمنا دور الكويت في تقديم المساعدات والقروض لبلاده.



وكشف عن التنسيق مع الكويت لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بداية مايو في الكويت، حيث تعتبر اللجنة المظلة الرئيسية في إطار التعاون بين البلدين وستناقش موضوعات تتعلق بتعزيز العلاقات، خصوصا الاقتصادية والتجارية، كما سيقام معرض للمنتوجات الطاجيكية، مؤكدا أنه بحث مع المسؤولين في غرفة وتجارة صناعة الكويت موضوعات عدة تتعلق بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، فضلا عن إقامة منتدى اقتصادي بين البلدين في دوشمبيه خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما تم التطرق إلى مستجدات قضايا المنطقة ومنها أفغانستان وكيفية مساعدة الشغب الأفغاني لتجاوز الأزمة.



ووجه الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الكويتية ولوزارة الخارجية ممثلة بوزيرها الشيخ د.أحمد الناصر ونائبه ومساعدي الوزير على تعاونهم مع سفارة بلاده وعمادة السلك الديبلوماسي التي تضم نحو 140 بعثة ديبلوماسية ومنظمة دولية في الكويت، لافتا الى وجود خطة ستنفذ بعد الانتهاء من الجائحة لتفعيل دور السفارات في الأنشطة الاجتماعية والتعريف بالكويت.