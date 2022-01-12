قام سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت، ترافقه الديبلوماسية ندى رفعت، بزيارة مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات حيث التقيا المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري ونائبه يوسف الغصين.



وركزت المناقشات على التطورات الحالية محليا في عدد من الأصعدة، بالإضافة إلى عرض وتقييم مقومات التكامل والتقارب بين مصر والكويت.

وقال السفير المصري انه «من الضروري العمل على إبراز خصوصية العلاقات التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين في شتى المجالات على مر تاريخهما في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات بين البلدين».

وأضاف «أسعدتني زيارة المركز، لبحث آفاق التعاون مع المركز وآليات تنفيذه، وكلنا ثقة بالمركز ومهنية القائمين عليه».



من جهته، أعرب العنجري عن عميق تقديره لهذا اللقاء، وقال «تشرفنا باستقبال السفير، وأود أن أعرب عن سعادتي لاهتمامه بمركزنا، وأشكره على إبدائه الرغبة في أن نكون طرفا داعما لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة التي يسعى كلا البلدين الى تحقيقها وبما يتماشى مع الرغبة في التنمية المستدامة في ظل تحولات المنطقة».