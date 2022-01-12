القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير «الخليج» في مكتبه السفير علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت.



ورحب بهبهاني بالسفير الضيف وتبادل معه الاحاديث الودية، ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أوجه العلاقات الكويتية ـ القطرية التاريخية الراسخة والمتميزة.

وأشاد بهبهاني بالنهضة الحضارية والإنجازات التنموية التي حققها دولة قطر في كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



كما تطرق اللقاء للحديث عن معرض الكويت للطيران 2022.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر للسفير القطري على الزيارة، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.