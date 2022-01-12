أسامة دياب



استقبل سفيرنا لدى تركيا السفير غسان يوسف الزواوي، رئيس مجلس إدارة شركة هافيلسان د.جلال سامي توفيقجي والرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة د.محمد عاكف ناجار لاستعراض ومراجعة بعض المشاريع الجارية والعلاقات القائمة بين البلدين ولتقييم فرص التعاون في المستقبل.

وشهد اللقاء مناقشة الجيل الجديد من التقنيات الشاملة والمتكاملة التي تقدمها شركة هافيلسان في مجالات القيادة والتحكم والدفاع والمحاكاة والتدريب وأنظمة المنصات ذات التحكم ذاتي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الداخلي والأمن الوطني، خلال الزيارة.



وأكد مسؤولو «هافيلسان» على سعي الشركة الحثيث الى استغلال كل فرصة لإقامة حوار بناء مع الجانب الكويتي في محاولة لتأسيس تعاون قوي يشمل تلبية احتياجات الأمن والسلام بالكويت ويمتد إلى فرص نقل التكنولوجيا وبدء أنشطة بحث وتطوير مشتركة بين الجانبين.



وذكروا أن الكويت تحتل مكانة خاصة ليس فقط للحكومة التركية بفضل الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت بين الدولتين على مر السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكن أيضا لشركات الدفاع والتكنولوجيا الرائدة في تركيا مثل هافيلسان، مضيفين أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ظهر التزام هافيلسان الواضح بالتعاون مع مسؤولي وزارة الدفاع الكويتية لتعزيز وتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة الكويتية، بالإضافة إلى تقديم العون في دعم مصالح الأمن القومي الكويتي.



وزادوا أن «هافيلسان» تواصل سعيها وحرصها في المستقبل على مشاركة خبراتها في مجال تطوير الحلول الذكية والمبتكرة والمتطورة تقنيا مع الكويت، ولذلك ليس من المستبعد أن تؤسس هافيلسان مركزا إقليميا لها في الكويت للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف البلاد.