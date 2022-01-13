بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي عن تسليم 7 أبناء من «معلومي الأمهات» الى أمهاتهم في بلدانهم عبر سفارات دولهم، وذلك من منطلق إنساني، حيث إن الوضع الطبيعي للطفل مع أمه، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والخارجية.



وأكد السبيعي في تصريح له استمرار معالجة أوضاع الحالات المشابهة، ولاسيما التي تخضع فيها الأمهات لأحكام قضائية ويتم بموجبها إبعاد الأم وتنسق «الشؤون» مع «العدل» ليكون الابن مع الأم بدافع إنساني، مشيرا الى أن هناك حالات تكون الأم داخل السجن على ذمة قضية ويتم إيداع الأطفال في «الرعاية الاجتماعية» وتبعد بعد انتهاء القضية ومن منطلق إنساني يتم ترحيل الأبناء معها وهذا ما تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت الى أن مشاركة قطاع الرعاية الاجتماعية في «إكسبو دبي» كان عبر نموذج إنساني قدمت خلاله تجربة الوزارة «أبناء الحضانة العائلية» بعرض منتجاتهم المميزة، وتم تقديم نموذج عن استثمار الكويت الإنساني وكيفية رعاية هذه الفئة في مختلف مراحل الحياة.

وكشف عن افتتاح ناد لتأهيل وتنمية القدرات في إدارة الحضانة العائلية لتأهيل أبناء الحضانة على مهارات الحياة اليومية ويتضمن العديد من مهارات الحياة منها أسس الحياة اليومية، الإرشاد النفسي، بالإضافة الى تقوية الوازع الديني.

وحول عدد المسنين داخل دور الإيواء، أشار إلى وجود 20 حالة فقط منهم 7 رجال و13 نساء، ووفقا للقانون فرعاية المسن تكون داخل أسرته وضمن بيئته الطبيعية، مؤكدا إنجاز أكثر من 80% من مجمع الأحداث، وسيتم تسلمه من وزارة الأشغال قريبا.‏‫