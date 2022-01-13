عادل الشنان



التزاما بتطبيق قرارات مجلس الوزراء واتباع الإرشادات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استقبال المواطنين بواسطة حجز مواعيد مسبقة في منصة متى وتطبيق سهل الحكومي.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس إنها ستستقبل حجز مواعيد المراجعين من خلال المنصة المركزية لإدارة المواعيد الحكومية «منصة متى» أو تطبيق «سهل» الحكومي، وذلك للسماح لهم بدخول صالة خدمة المواطن في المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة بالإضافة إلى مركز خدمة الحكومة مول في القرين وبرج التحرير والجهراء والأفنيوز لإجراء المعاملات الإسكانية التي تستدعي الحضور الشخصي خلال ساعات المواعيد من 9.30 ص حتى 12.30 م مع ضرورة إبراز الباركود عند الدخول.



وأكدت المؤسسة أنها حريصة أشد الحرص على توفير كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين لإنجاز جميع معاملاتهم من خلال تطبيق سهل الحكومي حفاظا على سلامتهم وتوفير الجهد والوقت.



تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المتاحة من قبل المؤسسة في التطبيق الحكومي (سهل) هي: (طلب توثيق قسائم مع سداد ـ طلب توثيق بيوت مع سداد - طلب إعادة قيد ملف إسكاني ملغى - طلب إيصال تيار كهربائي - طلب تجديد كتب البلدية والعدل - طلب فتح ملف إسكاني بدون أو مع بدل الإيجار - طلب فروقات صرف بدل الإيجار - شهادة لمن يهمه الأمر - طلب توثيق بيت حكومي مع الرهن - طلب توثيق قسائم مع الرهن).