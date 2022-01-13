وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال تصميم نصب تذكارية للصندوق.



وقد وقع مذكرة التفاهم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر فهد البديوي نيابة عن جامعة الكويت، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان عبدالله ثنيان الغانم.



وتهدف المذكرة الى تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين الصندوق والجامعة من خلال وضع آلية عمل لإشراك الشباب الكويتي الذي هو المحرك الرئيسي للعمل والإنجاز والنهوض في شتى المجالات وامتلاكهم الحماس للقيام بالأعمال الموكلة لهم، وذلك من خلال طلبة كلية العمارة بجامعة الكويت، ودعما من الصندوق في إبراز دور الطلبة خاصة في مجال تصميم النصب التذكارية التي سيتم تصويرها لاحقا على أرض الواقع والذي سيسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ويكون حافزا لهم على التقدم المستمر والازدهار بأعمالهم في مجال التصميم.