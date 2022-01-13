انتخب اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) خلال أعمال مؤتمره الـ 48 وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نائبا لرئيس الاتحاد لمدة سنتين.



وتم خلال أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية للاتحاد، الذي انطلق يوم امس والمقام في العاصمة السعودية الرياض انتخاب رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس) فهد آل عقران رئيسا لاتحاد «فانا» وكذلك انتخاب وكالة أنباء الإمارات نائبا لرئيس الاتحاد وإعادة انتخاب د.فريد ايار أمينا عاما للاتحاد، كما تم انتخاب وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ووكالة الأنباء التونسية أعضاء في هيئة الأمانة العامة.



الى ذلك، أشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي قدمها المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) السابق الشيخ مبارك الدعيج في خدمة الاعلام الكويتي والعربي.

جاء ذلك في تصريح للسفير الشيخ علي الخالد على هامش أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).



وأكد الشيخ علي ان تكريم الشيخ مبارك في هذا المحفل الاعلامي شهادة حق بما قدمه من عمل مقدر في الارتقاء بالعمل الاعلامي والاخباري في وكالات الأنباء العربية والمساهمة في رفع المستوى من خلال مبادرات واتفاقيات وشراكات عديدة أسهمت في إثراء المحتوى الخبري والعمل على توحيد الصف الإعلامي العربي في مواجهة المد الإعلامي العالمي الكبير بتزويد وكالات الأنباء العربية للقارئ بالمعلومة الصحيحة والموثوقة.



وأشار الى أن الشيخ مبارك الدعيج وضع العنصر البشري نصب عينه وعمل على تزويده بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل المختصة في مجال الأخبار والإعلام والتقارير الصحافية التي زودت الساحة الاعلامية العربية بعناصر مدربة وقادرة على صنع محتوى إخباري مميز.

وكان اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) كرم الشيخ مبارك الدعيج في حفل افتتاح أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد



وأكد الشيخ مبارك الدعيج في تصريح لـ«كونا» على هامش الحفل أن هذا التكريم ما هو الا تكريم لـ«كونا» والعاملين فيها الذين بذلوا الجهود الكبيرة في رفع اسم الوكالة وبناء نجاحاتها.