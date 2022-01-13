قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 5% وزيادة في حركة الشحن الجوي بنسبة 8% في العام الماضي مقارنة بعام 2020.



وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران دعيج العتيبي في تصريح لـ«كونا» إن إجمالي عدد الركاب في العام الماضي بلغ 3560280 راكبا مقابل 3875061 راكبا في عام 2020.



وأضاف أن حركة الركاب القادمين بلغت 1458163 راكبا في عام 2021 مقابل 1835271 راكبا لعام 2020 في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 2102117 راكبا مقابل 2039790 راكبا لعام 2020.



وذكر أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في عام 2021 بلغ 48257 رحلة مقارنة بـ 46062 رحلة في عام 2020.



وفيما يتعلق بحجم الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي بين أن الإجمالي في عام 2021 بلغ 208721162 كيلوغراما مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه إجمالي الشحن الجوي 193863062 كيلوغراما.



وأفاد بأن حركة الشحن الوارد في عام 2021 بلغت 168900684 كيلوغراما مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه حجم الشحن الوارد 166772268 كيلوغراما فيما بلغت حركة الشحن الصادر في العام الماضي 39820478 كيلوغراما مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه حجم الشحن الصادر 27090794 كيلوغراما.