أحمد الفضلي



انتهت الفنانة ملاك الكويتية من تسجيل أولى تجاربها الاذاعية والمتمثل بالعمل الاذاعي التوعوي «بيارق» الذي يجمعها بكوكبة من نجوم الدراما والكوميديا على مستوى الكويت والخليج في تجربة هي الاولى لملاك في الاعمال الاذاعية بعد مشوار طويل في الاعمال التلفزيونية والمسرحية شاركت من خلاله كبار الساحة الفنية في الكويت ودول الخليج.



من جانبها، أعربت ملاك عن بالغ سعادتها بالتجربة الاذاعية الاولى والتي خلاف أنها التجربة الاولى تعد ايضا أولى تجاربي الفنية مع الفنان القدير داود حسين الذي عملت سنوات طويلة في الوسط الفني ولم يجمعنا اي عمل الى ان اتت الفرصة من خلال «بيارق»، مشيرة الى ان العمل مع بوحسين متعة لأي فنان واضافة كبيرة لمشواري حيث يمتلك قدرات فنية رائعة يتعلم منها جميع الفنانين المشاركين في العمل.



وعن نوعية العمل، ذكرت ملاك من خلال حديثها لـ«الأنباء» ان «بيارق» عمل توعوي يأتي ضمن سعي اذاعة الكويت إلى تقديم اعمال درامية واجتماعية هادفة تخدم المستمع الكويتي والعربي. والعمل من تأليف الكاتب أحمد الرفاعي واخراج وضحة السني ويشهد مشاركة كوكبة من الناس من ابرزهم خلاف داود حسين كل من عبدالناصر الزاير ويوسف الحشاش وحسين الرفاعي ومحمد الشطي وعبدالمحسن العمر وابرار المفيدي، موضحة ان العمل قد يرى النور في الايام القادمة عبر اثير محطة البرنامج العام.