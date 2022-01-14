دلال العياف



«مسلسل هروب، لا يصنف في خانة الدراما الاجتماعية بقدر ما يوصف بالعمل التشويقي جدا، كما أن أحداثه سريعة الإيقاع»، هكذا تعرّف النجمة شجون الهاجري عن مسلسلها الجديد «هروب» الذي يعرض على «شاهد VIP»، وهو من عروض «شاهد الأولى»، تأليف د.حنين عمر وإخراج محمد جمعة.



ويسلط العمل الضوء على رحلة ميرا (شجون الهاجري) التي تحاول إثبات براءتها من جريمة لم ترتكبها، فتبدأ مسيرة شاقة بحثا عن المستفيدين من توريطها وفك ألغاز الحكاية، لتعود القصة وترصد الحياة الهادئة إلى حدود الملل التي عاشتها «ميرا» مع زوجها جاسم (محمد العلوي) رجل الأعمال الناجح وصاحب المنصب الرفيع، والذي يظهر لها الكثير من الحب لكنه في الوقت نفسه أناني وانتهازي، يكبح طموحاتها وحريتها ويستغل حبها ورضوخها، بعد أن انتشلها من حياتها الصاخبة، وجعل منها سيدة منزل محدودة الوجود والحقوق، وتحاول «ميرا» أن تستعيد حياتها، وأن تثبت براءتها من جرم لم ترتكبه، برفقة شخصيات بعضها يقدم لها المساعدة، وبعضها الآخر يسعى إلى توريطها أكثر فأكثر، ومنهم باسم مغنية، بديع أبوشقرا، جيسي عبده، كارول عبود، وبمشاركة قحطان القحطاني وآخرين.



وتشرح شجون أكثر عن الأحداث التي تمر بها الشخصية، فتقول: هروب «ميرا»، لم يكن بسبب مشكلة حصلت لها، بل هو هروب أي إنسان يوضع في موقف يعجز فيه عن التفكير والتقدير، وتستمر رحلة الهروب هذه على امتداد 10 حلقات، مؤكدة أنها سعيدة بهذا العمل رغم أن طبيعته أصعب من الدراما المعتادة، كما أشادت بالتناغم الحاصل بين فريق الممثلين، لاسيما محمد العلوي وباسم مغنية وبديع أبوشقرا، وتتوقف عند العمل مع المخرج محمد جمعة، فتقول: صرنا أصدقاء منذ لقائنا الأول قبل نحو عامين، في جورجيا، اليوم نلتقي في لبنان لتصوير هذا العمل، وأصبحنا نفهم عقلية بعضنا البعض أكثر من السابق.