القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس مسلسلها الجديد «البحث عن علا» المقرر عرضه فبراير المقبل، وسبب قيامها بدور المنتج التنفيذي للعمل، وقالت: «أكيد سعيدة إنني اتجهت لهذا الاتجاه، خاصة أنه طبيعي جدا في العالم، وجميع الممثلات الشهيرات في هوليوود، معظمهن منتجات منفذات وكلمتهن مسموعة وليس فقط مجرد اقتراحات».



وأشارت صبري، في تصريحات لها، إلى أن الدراما العربية تحتاج الى قصص نساء أو قصص ترويها النساء، بطريقة تحمل حقيقة وليس تجميلا، مضيفة: «نحن في عالم ذكوري حتى في مهنة التمثيل، ودايما بقولها ليس ذنب الفنانين الرجال زملائي الذين أكن لهم كل الاحترام، المهنة مثلها مثل كل المهن فيها اختلافات جذرية بين المرأة والرجل ونسعى الى التقليل من هذه الاختلافات».



وفي السياق ذاته، صرحت هند بأن مسلسل «البحث عن علا» ليس جزءا ثانيا من مسلسل «عايزة أتجوز» الذي عرض عام 2010، مثلما ظن البعض، مؤكدة أن العمل سيتناول نفس شخصية «علا»، لكن في عالم آخر مختلف تماما عن عالم «عايزة أتجوز».