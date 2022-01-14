بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة اللبنانية نور، عن شعورها بعد إنجابها لطفلين وكيف تغيرت شخصيتها بعد الزواج والأمومة، وقالت: «أنا اتغيرت كتير من بعد الخلفة والشغل، وكنت بتكسف جدا جدا بس بدأت أتعود وأكون أجرأ، وأول سنة أمومة كانت صعبة، وكان عندي اكتئاب بسبب المسؤولية والحبسة ومفيش اجازة من المسؤولية هو مش فيلم نخلصه ونرتاح، دا طفل مسؤول منك 24 ساعة».



وواصلت نور خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «وبعد كدا اتعلمت واتمرنت، ولما خلفت تاني كنت فاهمة كل حاجة، ومكنتش بحب أسيب ابني لحد ولا ماما ولا أي حد، ومرة صعبت عليا نفسي أوي ومكنش فيه حد بيساعدني واتبهدلت كتير».



وأضافت: «مبحبش أعرض أطفالي على السوشيال ميديا، هو مش عيب بس بحس أنهم صغيرين على الشهرة، وأنا عايزاهم مشهورين عشان حاجة هما عملوها مش عشان أهلهم، وأنا والسوشيال ميديا مش أصحاب أوي، وابني ليو بيحب الشهرة وعشان كدا مش بفتحله السكة دي وبراقب كل حاجة بيعملها».



واختتمت نور، قائلة: «ليو ابني شبهي جدا، هو صريح ومش بيخبي أي حاجة، ومش بيعرف يجامل، وأنا كدا، انما بنتي واخده من باباها جدا، وبتتكسف وخجولة، ومش بتحب الشهرة ولا تحب تبان، وبتشتغل بضمير وبتوصل للي عايزاه، وأنا بربي ابني زي ما بابا رباني، وبعلمه يعتمد على نفسه وياخد قراراته بس بردو لازم ياخد رأيي الأول».



أما عن حياتها الشخصية، فأكدت الفنانة نور أنها ست بيت عادية، وأثناء وجودها في المنزل لا تقف أمام المرايا لوضع المكياج، ولفتت إلى أنها بعد دخول نجلها المدرسة كانت تقوم بتوصيله للسيارة الخاصة بالمدرسة، دون وضع أي ميك أب، وبالملابس المنزلية.