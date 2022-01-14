تحدثت الفنانة بلقيس عن تفاصيل أغنيتها الجديدة «صابرة»، أحدث إصداراتها الفنية باللهجة المغربية بعد تصدرها تريند «يوتيوب» عقب طرحها واقترابها من تحقيق 5 ملايين مشاهدة حتى الآن، وقالت بلقيس: «الأغنية كانت متسجلة بداية عام 2021 ولم أتوقع نجاحها خاصة النجاح العالمي في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا».



وتابعت بلقيس في تصريحات لبرنامج «Top Trending»: «أركز على قضايا المجتمع في أعمالي وفكرة الكليب واقعية». وبسؤالها عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، أجابت: «الفكرة موجودة، وأنا جاهزة، نفسي أمثل، وعندي طاقة كبيرة جدا في التمثيل».