المحطة أنشئت عام 1982 وتعمل حالياً بطاقة استيعابية 180 ألف متر مكعب من المياه يومياً

«تنقية الرقة» تخدم المناطق السكنية بين الدائري السادس باتجاه الجنوب إلى الأحمدي وشرقه



عاطف رمضان



كشف مهندس مشروع محطة تنقية الرقة في وزارة الاشغال م.عبدالله العتيبي ان الجزء الاكبر من المياه المعالجة الثلاثية بالمحطة تستخدمها «الزراعة» لتنفيذ خطة التخضير والتشجير بالكويت، مشيرا الى ان الجزء الآخر تستفيد منه المراكز التجارية الكبرى في ري الاشجار والمزروعات.



واضاف العتيبي في تصريحات لـ«الأنباء» ان المحطة ضمن الاعمال المكملة لمشروع هيئة الشراكة وتوسعة ام الهيمان وستتم ازالتها بعد تشغيل المراحل بمحطة توسعة ام الهيمان الجديدة وتم تحويل محطة الرقة الى «ضخ».



وذكر ان محطة تنقية الرقة أنشئت عام 1982 بطاقة استيعابية 85 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، مشيرا الى انه في 1984 تمت اضافة مرحلة المعالجة الثلاثية والتي كانت ضمن مشروع وطني لاستخدامها في المزروعات التجميلية بطاقة استيعابية 160 الف متر مكعب يوميا، وفي عام 1995 تمت توسعة وتطوير المحطة لزيادة السكان في محافظة الاحمدي واضافة وحدات جديدة ومعدات لتعمل بطاقة استيعابية 180 الف متر مكعب من الصرف الصحي من المياه المعالجة يوميا، مشيرا الى ان مياه الصرف الصحي هي مركبات عضوية بها اعداد كبيرة من الكائنات الدقيقة من البكتيريا الهوائية واللاهوائية ووجود هذه المحطات يحد من التلوث الضار بصحة الانسان والبيئة بشكل عام.



ولفت الى ان محطة تنقية الرقة تخدم المناطق السكنية من الدائري السادس باتجاه الجنوب الى الاحمدي وشرق الاحمدي ويتم ضخ المياه عبر محطات رئيسية وثانوية، واول مرحلة هي المعالجة الاولية الفيزيائية التي يتم خلالها ازالة المواد الكبيرة والطافية على سطح المياه وفصل الرمال وسحب الروائح ومعالجة درجة الحموضة، ثم يتم تحويل المياه الى احواض التهوية وهي المرحلة الثانوية وتعتبر الاهم في معالجة مياه الصرف الصحي وذلك في احواض بسعة 123 الف متر مكعب من هذه المياه ويتم تزويدها بالاوكسجين حتى يمكن تحويل المواد الملوثة الى مواد مترسبة ومن ثم تحويل هذه المياه الى احواض الترسيب وفصل المياه الصافية وتحويلها الى المرحلة الاخيرة والمعالجة الثلاثية.



وتابع: اما المرحلة الاخيرة فبعد فصل المياه الصافية عن المواد المترسبة يتم تحويل المياه الصافية الى قناة يتم من خلالها الضخ بمحلول الكلورين لقتل البكتيريا والجراثيم الموجودة ثم يتم تحويل المياه الى الفلاتر الرملية والقرصية للتخلص المواد العالقة الدقيقة، وبعد ذلك يتم تعقيم المياه بجرعة ثانية بمحلول الكلورين للتأكد من خلوها من البكتيريا الضارة.



واعرب العتيبي عن شكره لوكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف وكيل قطاع الهندسة الصحية م. وليد الغانم، والعاملين بجهاز الاشراف المشرفين على اعمال الصيانة والتشغيل في محطة تنقية الرقة لجهودهم في متابعة اعمال الصيانة والتشغيل بالمحطة.