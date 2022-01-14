علي إبراهيم



كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني أن عدد رحلات الطيران التي تم تحويل مساراتها، أمس، إلى عدد من المطارات في دول مجاورة نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب بلغ 19 رحلة لنحو 8 من المشغلين الجويين، وذلك إلى حين تحسن الأحوال الجوية.



وقالت المصادر لـ«الأنباء» إن الإدارة العامة للطيران المدني مستعدة دائما للتعاطي مع أي طارئ وفق أعلى مستويات الاحترافية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإدارة بكوادرها كانت مستنفرة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والمتغيرات لجهة الظروف الجوية، وإعادة توجيه الرحلات إلى المطارات القريبة ضمانا لسلامة عمليات النقل الجوي والركاب.



وأكدت المصادر أن كل قطاعات الإدارة، وعلى رأسها إدارة العمليات التي يرأسها منصور الهاشمي، فعلت البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل تلك الحالات، وأن كوادر إدارة العمليات والإدارات الأخرى أداروا الحركة الجوية في ظل تلك الظروف باحترافية شديدة بينت قدرتهم الفائقة على التعامل مع أي متغير أو طارئ بما يحفظ سلامة عمليات النقل الجوي في الكويت.



في السياق ذاته، وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان صحافي أن تحويل تلك الرحلات إلى المطارات المجاورة جاء نظرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب الكثيف، فيما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بموقعها الإلكتروني أن البلاد شهدت انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم في بعض المناطق.