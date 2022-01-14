حذر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د.بدر المطر مستخدمي الطرق وقائدي السيارات من خطورة القيادة أثناء الأجواء الضبابية وما يصاحبها من انخفاض الرؤية الأفقية، مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات المرور، وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، مع وضع مسافة بين كل سيارة وأخرى، وتجنب محاولة تجاوز السيارات والمركبات الأخرى وكذلك تجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة.



وأوضح المطر في تصريح صحافي أن الضباب يهدد سلامة السير على الطرقات، وفي حال استحالة القيادة يفضل التوقف عن القيادة فورا والانتظار بجانب الطريق مع الاستمرار في إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في ظل هذه الأجواء الصعبة من الضروري التحقق من أحوال الطقس عبر الأخبار الرسمية قبل التحرك في الطرقات الداخلية والخارجية لضمان السلامة.



ودعا الجميع إلى الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في ظل هذه الأجواء، خاصة أن بعض السائقين لا يكترث لخطورته وإصرارهم رغم انحسار مدى الرؤية الأفقية على السرعة دون الالتفات للسائقين الآخرين واختلاف تعاملهم مع الظاهرة وما قد ينجم منهم من سلوكيات سلبية قد تؤثر على حركة الطريق ومستخدميه ووقوع العديد من الحوادث لا قدر الله.

وبين المطر أنه لقيادة آمنة وسط الضباب، يجب على السائقين اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية المتمثلة في الآتي: «تخفيف السرعة قدر الإمكان، واستخدام إضاءة الضباب، وفتح النافذة قليلا، فضلا عن تشغيل تدفئة السيارة وتجنب تغيير المسار»، منوها إلى ضرورة عدم استخدم أضواء الخطر الرباعي (الفلشر) إلا عند التوقف عند الكتف الأيمن من الطريق، أو في حال وقوع حوادث أو للتوقف الطارئ في نهر الطريق، أو وجود خطر محدق وذلك بهدف تنبيه سائقي المركبات الأخرى، متمنيا للجميع السلامة.