مريم بندق

علمت «الأنباء» ان تقرير المستشارين الثلاثة، الذين حققوا مع مدير هيئة القوى العاملة أحمد الموسى، تضمن تبرئته من كل الأحاديث التي وجهت له.



وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الموسى سيداوم رسميا الأحد المقبل بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي أوقف خلالها عن العمل أمس.



هذا، وأوضحت المصادر أن قرارا رسميا سيصدر بشأن الموسى حول إعادة مستحقاته المالية ورد اعتباره بعد صدور ونشر مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء، حيث ان صدور قرار الآن يمكن ان يطعن عليه.



ولفتت مصادر أخرى إلى انه ينتظر نشر مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الأحد.

من جانب آخر، ينتظر أن يشكل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الإثنين المقبل مجالس الخدمة المدنية، والأعلى للبترول و«الأعلي للتخطيط» و«الأعلى للتخصيص» إلى جانب مجلسين آخرين.



وعلمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية سيكون برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أو من يفوضه، والذي سيفوض أحد الوزراء برئاسته وسيكون بعضوية وزراء المالية والشؤون والتجارة وغيرهم.

لا حجر للمسافرين الملغاة رحلاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية



أفادت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بأنه لا حجر للمسافرين الملغاة رحلاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأوضحت أنه بالتنسيق بين الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية تمت معالجة أوضاع المواطنين بعد الاضطرار إلى إنزالهم من الطائرة وتفضيل بعضهم إعادة دخول الكويت مرة أخرى، مشيرة إلى ان النظام الآلي يفرض حجرا تلقائيا على الذين تم تسجيلهم مغادرين في حال العودة لدخول البلاد، مؤكدة انه لذلك تمت إعادة تصحيح أوضاعهم بسبب عدم المغادرة الفعلية.