لا إغلاق للحضانات لكن قد نُخفِّض أعداد الأطفال ونحاول قدر المستطاع عدم التضييق على أهل الكويت

نحاول التوازن بين صحة المجتمع واستمرار الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.. وإن شاء الله لا نحتاج للإغلاقات

عبدالهادي العجمي



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا أصبح من الماضي ونحن ننظر اليوم للأمام، متمنيا أن تمر الموجة الجديدة على خير في البلاد، مشيرا إلى أنهم في لجنة كورونا يعملون قدر المستطاع لعدم إغلاق المطار واستمرار المدارس حضوريا.



وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح لـ «الأنباء»: «نحن نحاول قدر المستطاع ألا نضيق على أهل الكويت، حيث كانت هناك توصيات صعبة جاءتنا في لجنة كورونا لكن أخدنا بأقلها»، ونحاول عدم إغلاق المطار وأن تستمر المدارس حضوريا «لأننا رأينا للأسف الشديد السلبيات الكبيرة للدراسة عن بعد، وبالتالي نحن بين معادلتين، الأولى صحة المواطن والمقيم، والثانية استمرار الدائرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مستدركا: «نحن نحاول التوازن، وإن شاء الله لا نحتاج للإغلاقات».



وبخصوص الحضانات، قال الشيخ حمد جابر العلي: الله يكون بعونهم فأصحاب الحضانات قاموا بزيارتي حيث كانوا يواجهون أزمة كبيرة من دفع إيجارات وأجور عمالة حيث كانت هناك توصية بإغلاقها لكن ارتأينا استمرارهم بالعمل مع التحصين ضد الفيروس، «وقد نحتاج في المرحلة المقبلة إلى تخفيض عدد الأطفال في الحضانات لكن لن يتم اللجوء إلى إغلاقها».



وأشاد خلال حديثه بجهود وزارة الصحة وجميع العاملين فيها من أطباء وجهاز تمريض، مشيرا إلى أنهم يقومون منذ عامين بجهود جبارة ويسهرون على راحتنا. وتابع وزير الدفاع: الموجة السابقة عدَّت والحمد لله والآن هناك موجة جديدة، لكن بجهود جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة سنصل إلى بر الأمان.