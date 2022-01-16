أحمد مغربي



كشفت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات للفترة من يناير الى ديسمبر 2022 والتي اشتملت على نحو 74 عقدا.



واشتملت العقود على عدد من المناقصات والممارسات أهمها تعيين مستشار لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة لمشروع جديد داخل الكويت، ودراسة فنية وتجارية لفرصة استثمارية فضلا عن تعيين مستشار للقيام بدراسة محاسبة وضرائب لفرصة استثمارية.



وتعتزم الشركة طرح عقد الشحن البري لمنتج البولي بروبلين، وذلك للقيام بعملية نقل المنتج من مخزن الشركة الى منطقة العميل والمستفيد عن طريق الشحن البري.



وتخطط «صناعة الكيماويات» لإجراء عمليات الصيانة لمصانع البولي بروبلين ولإجراء تلك الصيانة فإن الشركة تنوي طرح العديد من العقود مثل توفير أماكن استراحة للعمالة خلال أعمال العمرة السنوية وأعمال فك وربط البراغي خلال أعمال العمرة السنوية وتنفيذ أعمال التبطين المطاطي خلال أعمال العمرة السنوية وأعمال إصلاح خط إمداد مياه البحر خلال أعمال العمرة السنوية.