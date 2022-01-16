علي إبراهيم



أصدرت وزارة المالية قرارا إداريا حددت من خلاله تكلفة إصدار الشهادة الضريبية إلكترونيا بـ 50 دينارا.



ووفقا للقرار الإداري رقم (1422) لسنة 2021 والذي ارتكز على مراسيم وقوانين وقواعد وتعليمات ضريبة الدخل، فقد قضى بإضافة قاعدة تنفيذية جديدة في شأن الشهادات الضريبية الإلكترونية تحت رقم 60 وذلك ضمن القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

وتضمن نص القاعدة التنفيذية رقم 60 في مادتها الأولى «إصدار الشهادات الضريبية إلكترونيا للمتعاملين يكون بمقابل 50 دينارا عن كل شهادة»، فيما قضت المادة الثانية بأن تسري هذه القاعدة على الشهادات الإلكترونية التي تصدر اعتبارا من أول العام الحالي.